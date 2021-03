Il riepilogo delle misure in vigore in Piemonte

“So quanto questo sia un sacrificio per tutti. Ho chiesto al Governo di dimostrare all’Italia che l’aria è davvero cambiata e che i ristori per tutte le attività che si fermeranno siano certi ed immediati e che vengano attivate subito le misure di sostegno alle famiglie, a cominciare dai congedi parentali”. Commenta cosi il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio sulla situazione critica che sta riguardando la nostra regione.

In attesa dell’ordinanza del ministro della Salute Speranza, con il Piemonte in zona rossa da lunedì 15 marzo, il presidente Cirio ha emanato le ordinanze numero 35 (che istituisce in anticipo la zona rossa a Boves e Borgo San Dalmazzo) e numero 36 che anticipano alcune misure.

Ecco il riepilogo delle misure che valgono già da oggi o che sono in vigore già dallo scorso 9 marzo.

– divieto di raggiungere le seconde case nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 marzo, salvo i casi motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;

– anticipo a domenica 14 marzo della chiusura dei mercati, ad eccezione della vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

– mantenimento dell’ingresso di un solo componente per nucleo familiare nei negozi di piccola e grande distribuzione, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;

– divieto di accesso alle aree attrezzate per gioco e sport (scivoli, altalene, campi di basket, zone skate) in aree pubbliche e all’interno di parchi, ville e giardini pubblici (fatta salva la facoltà dei sindaci di assumere differenti regolamentazioni nel rispetto delle misure di prevenzione).

Nell’ordinanza il presidente Cirio raccomanda ai sindaci “di intensificare la vigilanza presso parchi, piazze e, comunque, nei luoghi di possibile aggregazione, al fine impedire rischiosi fenomeni di assembramento.”

Qui le misure in vigore secondo –> ordinanza36