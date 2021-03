Il poeta Max Ponte protagonista nella Giornata Mondiale della Poesia

Il poeta e scrittore Max Ponte di Villanova d’Asti parteciperà oggi, domenica 21 marzo, ad alcuni eventi in rete in occasione della Giornata Mondiale della Poesia.

Alle 21.00 l’autore sarà in diretta sulla pagina Facebook di La strada per Babilonia per parlare di poesia e della sua raccolta “Ad ogni naufragio sarò con te” in compagnia dell’editore milanese Alessandra Monaco.

Una video-poesia di Max Ponte inoltre sarà trasmessa in rete da “TaG, Teatro a Granarolo” nell’ambito del progetto “I versi degli altri”. Sempre nella stessa giornata sui profili social di Ponte una “pillola” radiofonica dedicata alla poesia per la serie “Fluorescenti”.

“La poesia è un patrimonio comune – afferma Ponte – sono poeti gli scrittori e anche i lettori di poesia. Questo linguaggio ci permette di sondare come rabdomanti il mistero, di superare i nostri limiti umani per avvicinarci alle fonti dello spirito e al cosmo. La poesia inoltre è capace di smuovere le coscienze e, dalle nuvole, incidere sul vivere civile. Ad esempio ho scritto una poesia per promuovere le torri Bissoche di Villanova e una per i parenti dei malati che in Italia non riuscivano a visitare i propri cari in ospedale o nelle Rsa. I versi, che attingono in modo imprevedibile ai fondali del nostro animo, possono essere portatori di un nuovo umanesimo e di un nuovo rapporto con la natura e il territorio”.

Nella foto, il poeta al Teatro Baretti nel 2018 durante lo spettacolo “Poesie d’amore con il sitar”.