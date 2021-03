Il Lions Club Asti Alfieri dona uova di Pasqua alla San Vincenzo de’ Paoli

Anche quest’anno il Lions Club Asti Alfieri ha prontamente risposto alla richiesta di donare delle uova di Pasqua a favore di famiglie in gravi difficoltà economiche.

Questo sabato i soci del club hanno consegnato alle responsabili della San Vincenzo parrocchiale del don Bosco, le signore Anna e Caterina, un considerevole quantitativo di uova che andranno ad allietare le prossime festività pasquali di molti bambini.

Erano presenti anche i salesiani, con cui il club di servizio collabora attivamente in diverse iniziative a scopo benefico.

A fine incontro i soci presenti sono entrati in Chiesa, in forma privata, per un proprio momento di riflessione e prima di uscire hanno voluto effettuare una foto ricordo sotto il busto di San Giovanni Bosco.



La socia Lions Assunta Barone con la Presidente signora Anna



La socia Lions Roberta Pistone con la signora Caterina della San Vincenzo



Foto di gruppo vicino al busto di don Bosco