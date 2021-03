Il grazie dell’Amministrazione Comunale di Cocconato a chi ha sostenuto il paese nella votazione de “Il Borgo dei Borghi”

Si è conclusa la votazione per la sfida de “Il Borgo dei Borghi” e l’amministrazione comunale di Cocconato, unico borgo in gara a rappresentare il Piemonte, vuole ringraziare di cuore tutte le persone che in questi giorni hanno sostenuto il loro meraviglio paese, dando dimostrazione di una realtà molto coesa che si è unita per promuovere il proprio borgo con grande affiatamento.

Un senso di appartenza così forte che ha superato i confini di Cocconato, trovando sostenitori su più fronti in provincia di Asti ed anche al di fuori.

“Un ringraziamento particolare va ai nostri commercianti e ristoratori che hanno promosso l’iniziativa egregiamente. – è il grazie del Sindaco, Umberto Fasoglio, e di tutti i Consiglieri – Siamo orgogliosi della partecipazione e dell’unione che si è creata e fieri di far parte di questa comunità!”

Adesso non resta che attendere la finalissima del 4 aprile, per conoscere chi si aggiudicherà il titolo di borgo più bello d’Italia del 2021.