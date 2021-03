Il Direttore generale dell’Asl di Asti Flavio Boraso in visita al polo universitario

Questa mattina, martedì 9 marzo, il direttore generale dell’Asl di Asti, Flavio Boraso, ha visitato il polo universitario Rita Levi Montalcini.

Ad accogliere il direttore generale il presidente del consorzio Asti Studi Superiori, Mario Sacco, il vice presidente Piero Mora, il direttore del polo universitario Francesco Scalfari, il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, e il presidente dell’Ordine dei Farmacisti, Aldo Pia.

“E’ stata l’occasione per fare il punto sulla situazione della sanità astigiana e per approfondire la collaborazione fra l’Asl e i corsi di laurea del polo”, sottolinea Sacco.

Il riferimento è al corso di Infermieristica, alle prospettive di avvio di una laurea magistrale, oltre al corso per operatori sociosanitari le cui lezioni sono iniziate in questi giorni per 27 allievi idonei a frequentare le mille ore previste dal piano didattico.