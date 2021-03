Il Comprensivo di Cerrina alla settimana della \'Pallavolo special Olympics Italia\'

Dal 22 al 28 febbraio si è svolta la Settimana della Pallavolo di Special Olympics Italia (Facebook:@Special.Olympics.Italia). L’Istituto Comprensivo di Cerrina ha partecipato ad entrambe le attività proposte.

Lunedì la classe 2^B di Cerrina ha intervistato Andrea Zorzi, ex pallavolista plurimedagliato “Zorro”, così era soprannominato ai tempi. Prendendo a prestito le parole di Reinhold Messner,

Zorzi ha dispensato ai ragazzi un grande consiglio per non arrendersi mai davanti alle difficoltà: “Cammina e pensa solo al prossimo passo…bisogna avere il coraggio di provarci sempre” e poi li

ha simpaticamente ammoniti con un “fate i buoni!”.

La classe 1^A di Murisengo si è esercitata nei fondamentali e si è prestata ad un servizio fotografico per la realizzazione, con i migliori scatti, del Power Point #SQUADRAINRETE.

Ogni attività, ovviamente, è stata svolta nel pieno rispetto delle regole anticovid!