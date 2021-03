Il “cercatore di bellezza” Alessio Colitti in giro in bici alla ricerca di paesaggi diversi da fotografare

Il giovane e instancabile fotografo Alessio Colitti non molla la sua passione e va in giro con un suo amico, Enrico Genestrone, con le loro mountain bike per strade sterrate borghi e paesi ecc.

I due giovani di 14 anni si sono conosciuti tramite social e da lì sono diventati amici e fotografi al tempo stesso. «Girando con la bici ho modo di scoprire altre foto e paesaggi diversi ad esempio il Colle don Bosco e molti altri posti fantastici con questo amico ho scoperto tanti posti dove adesso vado spesso» commenta Alessio.

Alessio e Enrico sono una coppia di ragazzi che sperano di fare un viaggio con le loro bici fino in Liguria dove staranno una giornata e torneranno con le loro mountain bike.

Ecco alcune foto che Alessio fatto con il suo amico Enrico.