Il Cepim Asti si prepara al #21DayChallenge for WDSD

Il 21 marzo si celebra la Giornata Mondiale delle Persone con sindrome di Down. Il Cepim Asti, in collaborazione con Lions Club Asti Host, aderisce all’iniziativa di Down Syndrome International ed invita ad unirsi alla #21DayChallenge con lo slogan “21 giorni per cambiare il mondo, sei pronto?”.

Per i 21 giorni che precedono la Giornata è possibile scegliere una di queste sfide e magari condividerla con i propri familiari ed amici:

a) Renditi attivo! Cammina, corri, pedala, ogni giorno – quanta strada puoi fare in 21 giorni?

b) Cucina! Prova una nuova ricetta ogni giorno per 21 giorni;

c) Diventa elastico! Prova una nuova posizione yoga ogni giorno per 21 giorni;

d) Datti da fare! Sfida i tuoi bambini e ragazzi a completare ogni giorno una diversa attività domestica per 21 giorni;

e) Rinforza i tuoi muscoli! Scegli tra pesi, addominali, piegamenti…fanne 1 il giorno 1, poi 2 il giorno 2… puoi arrivare a 21?

f) Balla! Crea una discoteca da cucina per 21 minuti ogni giorno!

A tutti coloro che accoglieranno la sfida, l’associazione invierà messaggi quotidiani per incoraggiare lungo il percorso e per aiutare a conoscere e sostenere le persone con sindrome di Down.

È possibile iscriversi inviando nome e cognome alla mail cepim.asti@gmail.com o oppure al numero 331.6001771. L’iscrizione è gratuita. Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1116763535436394

Chi vorrà potrà inoltre partecipare alla raccolta fondi di Down Syndrome International donando direttamente sul sito oppure facendo una donazione al CEPIM (IBAN IT47F0608510322000000022694) con la causale #21DayChallenge.