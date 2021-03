Il Cardinal Massaia 4° miglior ospedale in Piemonte nella classifica della rivista Newsweek

Il Cardinal Massaia di Asti è il 4° miglior ospedale del Piemonte e il 62° in Italia, secondo la classifica annuale stilata dalla prestigiosa rivista statunitense Newsweek e pubblicata nei giorni scorsi. L’ospedale di Asti è dunque all’interno dei World’s Best Hospitals: si tratta di una ricerca che riconosce le migliori strutture in tutto il mondo, selezionandone circa 2.000 di 25 paesi diversi.

Oltre alla graduatoria globale con i 200 migliori ospedali del mondo, ne è stata redatta una per ognuno dei paesi presi in considerazione (14 europei, fra cui appunto l’Italia, e 11 di altri continenti).

Per comporre le classifiche è stata utilizzata una metodologia che tiene conto di tre fattori distinti: le raccomandazioni del personale ospedaliero, interpellato con un sondaggio internazionale online indirizzato a più di 74.000 partecipanti tra medici, operatori sanitari e manager; i sondaggi di soddisfazione condotti tra i pazienti e i cosiddetti indicatori di performance (Kpi, Key Performance Indicators) sulla sicurezza del paziente, sulle misure igieniche e sulla qualità delle cure.

“Al di là della posizione in graduatoria, che comunque non può che fare piacere, l’aspetto importante è il riconoscimento dell’ospedale di Asti nel novero delle eccellenze regionali e nazionali – osserva il direttore generale dell’Asl di Asti Flavio Boraso -. Questo è un’ulteriore conferma dell’assoluto valore della sanità astigiana e dei suoi professionisti che quotidianamente vi operano con impegno e dedizione”.

La classifica è consultabile al link: https://www.newsweek.com/best-hospitals-2021