Il Campeggio di Roccaverano pronto ad accogliere i ragazzi anche per l’edizione 2021

Il Campeggio di Roccaverano, nel cuore della Langa Astigiana, anche quest’anno è pronto per accogliere i ragazzi per un’estate di divertimento e di proposte nuove ed interessanti.

“Si tratta della 42^ edizione, che si svolgerà tra il 16 giugno e il 4 settembre 2021. L’esperienza è riservata ai minori tra i 6 e i 17 anni di età” spiegano dalla Provincia di Asti, ente proprietario della struttura di vacanza affidata in concessione all’Associazione “Informalmente”.

“Per la Provincia di Asti – afferma Paolo Lanfranco, Presidente della Provincia – Roccaverano, primo campeggio in Piemonte ad aver ricevuto la certificazione “Ecolabel”, è sempre stato motivo di orgoglio e, come lo scorso anno, l’esperienza ha nuovi significati: è tempo che i bambini tornino a godersi in sicurezza la loro libertà e i loro spazi”. Tutto questo grazie all’impegno dell’Associazione “Informalmente” che unitamente all’ufficio Politiche Giovanili della Provincia di Asti, hanno programmato le attività per la prossima estate, in modo da offrire ai ragazzi le più belle opportunità per trascorrere una vacanza immersi nella natura, svolgendo attività diversificate, stimolanti, condotte da personale esperto.

“La Provincia di Asti ha sempre posto tra le sue priorità la salute psicofisica dei bambini e il Campeggio di Roccaverano dimostra di rappresentare, ancor di più in questi momenti di grande difficoltà, un importante momento di socializzazione e crescita”, evidenzia Marco Lovisolo, consigliere provinciale con delega alle Politiche giovanili. “Apriamo per dare un pò di svago e serenità ai bambini – così commenta la scelta di organizzare anche quest’anno il Campeggio, Loredana Esposito, presidente di Informalmente – e farli vivere l’esperienza, seppur contenuta, in modo comunque piacevole e a contatto con la natura: questa è la nostra mission”.

Dal 16 giugno al 4 settembre 2021 si susseguiranno settimane ricche di avventure e divertimento nel mare verde della Langa Astigiana. Sono previsti circa 40 posti a settimana, per garantire il distanziamento sociale nella vita del campeggio e nelle attività. Le settimane avranno, come ormai consolidato, un tema principale.

Di seguito i turni: 1° turno, dal 20 al 26 giugno, avrà come tema “Natura e Avventura” scoprendo divertendosi la bellezza dei paesi della Langa Astigiana e della incontaminata natura. Il 2° turno, dal 27 giugno al 3 luglio, è dedicato alla “ABC=Arco,Bici, Cavallo” e la novità di quest’anno sono i cavalli direttamente in Campeggio, il 3° turno, dal 4 al 10 luglio, ci si diverte in cucina con “Chef in Langa”, il 4° turno, dall’11 al 17 luglio, sarà di nuovo sportivo, con “Sport Caos” in cui il tema principale sarà lo sport in ogni forma, il 5° turno, dal 18 al 24 luglio, “3.2.1 ….Sfida!”, il 6° turno, dal 25 luglio al 31 luglio, il tema è “Natura e Avventura…Langa da brivido!”, il 7° turno dal 1° agosto al 7 agosto, sarà “XL”, infine l’8° turno, poi una piccola interruzione dedidata alle famiglie e dal 29 al 4 settembre, una novità che avrà come tema “Settimana Esplosiva” dedicata alla scienza e alla sperimentazione.

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente via mail a: campeggiodiroccaverano@gmail.com indicando: NOME E COGNOME del genitore – NOME E COGNOME del bambino – turno scelto – mail – cellulare dei genitori. Per coloro che desiderano informazioni sarà possibile telefonare al n.3896443479.

Per informazioni: sito della Provincia di Asti, nella sezione Campeggio, pagine soci “Campeggio di Roccaverano”