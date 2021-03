I volontari di Protect Our Home a Villafranca d’Asti per un interessante progetto ambientale

Continua senza sosta l’attività dei volontari di Protect Our Home, impegnati a Villafranca d’Asti.

“A Villafranca d’Asti stanno mettendo a decoro una discarica abusiva di 30 anni fa. L’obiettivo, dopo la bonifica della zona, é seminare canapa e rendere note le analisi del terreno pre e dopo aver coltivato. Che in questo caso non si pensa sia inquinatissimo… ma l’idea è di riproporre lo stesso lavoro in altri posti!!! Progetto interessante e ambizioso!!!” si legge sulla pagina facebook di Protect Our Home.

“Siamo felici di scoprire nuove realtà di questo genere e, nel nostro piccolo, poter dare una mano. Non vediamo l’ora di tornare alla libertà per poter contribuire maggiormente!!!” si chiude così il post di Protect Our Home.