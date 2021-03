Grande traguardo del progetto “dona-bici”, sarà consegnata la 100esima bicicletta

La mensa sociale di Via Genova si veste a festa per celebrare un grande traguardo del progetto “Dona-Bici” il cui obiettivo principale è la raccolta di biciclette non più utilizzate e donate dai cittadini per coloro che hanno meno possibilità. Le biciclette vengono riparate con cura dei corridori della squadra dei “Sensa Fren” e da Elena Dugono , che gestisce il laboratorio “La due ruote” del comune.

Un grande lavoro di squadra che ha visto impegnati gli operatori dei Servizi Sociali, i volontari di alcune associazioni del territorio, gli addetti alla Mensa Sociale e la Banca del Dono.

Sabato 27 marzo alle 9.15, Suor Luigina aprirà le porte del piazzale della mensa dove verrà consegnata la 100esima bicicletta alla presenza del sindaco Maurizio Rasero, dell’assessore alle Politiche Sociali Mariangela Cotto, della presidente dell’associazione “Il Dono del Volo” Caterina Calabrese, del presidente dell’associazione One more Life Arnaldo Malfatto e del presidente dell’associazione “Sensa Fren” Aldo Vergano.

“Grazie alla disponibilità degli astigiani – dichiarano il sindaco Rasero e l’assessore Cotto – si è riusciti a consegnare in poco tempo 100 biciclette rispondendo a diversi bisogni e a diverse necessità da quella ludica per i bambini, a quella lavorativa o di trasporto per gli adulti. Una boccata d’ossigeno per il nostro Pianeta.”

Chi volesse ancora donare la bicicletta che non usa più, potrà consegnarla presso i locali della Banca del Dono, P.zza Roma,8 – tel. 0141/399084-399577 o scrivere all’ e-mail labancadeldono@comune.asti.it.