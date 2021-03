Grande interesse per la 4^CT del Pellati di Canelli per il progetto “Professione Documentario 2021”

La classe 4a CT dell’Istituto Pellati di Canelli ha partecipato al progetto Professione Documentario 2021 di “Didattica Piemonte Movie” di Torino, grazie all’esperta di comunicazione Serena Anastasi.

Già mesi fa gli allievi avevano visionato il documentario Star Stuff di Milad Tangshir, regista iraniano, scrivendo le proprie considerazioni raccolte in un unico documento da presentare al regista. Star Stuff è un viaggio che tocca tre tra i più importanti osservatori astronomici del mondo, situati negli angoli più remoti del pianeta: il deserto di Atacama in Cile, il Grand Karoo in Sudafrica e l’isola di La Palma, nell’Oceano Atlantico, punti privilegiati per l’osservazione del cosmo dove, grazie a sofisticate tecnologie, la comunità scientifica internazionale ha raggiunto brillanti scoperte sulle origini dell’universo e della vita sulla Terra.

Vicino ai telescopi vivono comunità indigene, minuscoli villaggi di contadini, pescatori, persone che hanno un legame forte con questi luoghi remoti.

Due mondi agli antipodi, che condividono la stessa attenzione verso il cielo che li sovrasta e, grazie alle loro letture e suggestioni, tanto diverse quanto affascinanti, ci aiutano a rivolgere il nostro sguardo verso l’alto, verso le stelle di cui siamo parte.

Poi gli allievi hanno visionato il documentario We Are The Thousand – L’incredibile storia di Rockin’1000 e l’11 marzo hanno potuto contattare online l’autrice Anita Rivaroli che ha risposto alle domande degli studenti e spiegato di tutte le fasi di produzione del filmato e di tutte le difficoltà incontrate.

Anita Rivaroli è nata a Cesena e si è diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma come sceneggiatrice. Studia al contempo cinema e regia e dirige alcuni cortometraggi e videoclip. Ha diretto tutti i video dei Rockin’1000 raggiungendo più di 60 milioni di visualizzazioni su YouTube. Come sceneggiatrice ha scritto molte serie TV tra le quali: Tutto può succedere e SKAM Italia. We Are The Thousand – L’incredibile storia di Rockin’1000 è il suo primo lungometraggio.

Ecco di cosa si tratta:

26 luglio 2015. Cesena. 1000 musicisti provenienti da tutta Italia si ritrovano per suonare Learn to Fly del gruppo rock americano Foo Fighters con l’obiettivo di convincere il loro cantante Dave Grohl e tutta la band a tenere un concerto in Italia.

Inaspettatamente il video dell’evento raggiunge in poco tempo decine di milioni di views su YouTube, e Rockin’1000 realizza il proprio sogno: i Foo Fighters decidono di venire suonare a Cesena insieme ai 1000 strumentisti, selezionati dal gruppo organizzatore! In realtà questo è solo l’inizio dell’avventura dei 1000, che sono a tutti gli effetti la rock band più grande del mondo e che continuano ad esibirsi in formazioni sempre più numerose.

We Are The Thousand – L’incredibile storia di Rockin’1000 racconta una storia unica ed irripetibile, che ha cambiato la vita di molte persone per sempre. Il video coinvolge anche chi non è amante di questa forma musicale. Vedere artisti che a proprie spese arrivano da tutta Italia per sostenere un progetto di un gruppo di giovani di Cesena non è cosa comune e vedere che da tutto il mondo, dal Giappone all’Australia agli Usa, giovani decidono di sostenere il progetto finanziato in crowd-funding e infine che 1000 persone riescono a cantare e a suonare all’unisono una stessa canzone, è davvero emozionante.

L’autrice ha voluto seguire e presentare le ansie e le preoccupazioni degli organizzatori, che all’inizio pensano di avere avuto un’idea assurda e irrealizzabile per poi rendersi conto che non solo tutto stava funzionando davvero, ma che si coinvolgevano decine di milioni di persone, di tutte le età, accomunate solo dall’amore per la musica e dall’obiettivo di sostenere un sogno.