Gli artisti astigiani Delta N.A. alla mostra internazionale “Alright?”

Gli artisti Delta N.A. parteciperanno alla mostra internazionale “Alright?” organizzata dalla galleria londinese Cultivate Art Gallery.

Cultivate Art Gallery nasce da un progetto degli artisti Sean Worrall ed Emma Harvey, artisti professionisti che stanchi del trattamento ricevuto da gallerie e curatori e forti di una mentalità “Punk Rock ” iniziarono a creare eventi artistici in Vynet Street, allora fiorente strada dell’arte nella East London, fino ad aprire lì una vera e propria galleria nel 2011.

“Quando ci siamo trasferiti c’era qualcosa di unico e speciale in quest’area dell’East London, infatti nella sola area di Vynet Street erano presenti quattordici gallerie, studi d’arte e spazi d’arte funzionanti, era una destinazione per persone provenienti da tutto il mondo. Siamo sopravvissuti alla politica immobiliare e di ricostruzione di Vynet Street per circa quattro anni, poi dal 2015 siamo esistiti in modo nomade, come collettivo sciolto di artisti. E’ sempre stata una battaglia per noi, abbiamo messo in mostra arte in tutti i tipi di spazi e luoghi, dalle gallerie formali agli archi ferroviari, negozi di abbigliamento edoardiano, magazzini e altro ancora. Quando Emma ed io abbiamo creato Cultivate, l’idea era che gli artisti si riunissero, fossero forti insieme, lavorassero insieme, stessero insieme e creassero un’alternativa insieme. Siamo stati sfacciatamente impegnati, orgogliosamente indipendenti, quasi autosufficienti ed eccoci nel 2020, contro ogni previsione, a farlo ancora, con più di 167 mostre all’attivo e mille progetti ancora da realizzare.” affermano Sean ed Emma .



Stars shining for us – Delta N.A.

Allright? sarà una mostra di gruppo attentamente curata il cui filo conduttore sarà di esporre opere d’arte contemporanea emozionante. La mostra si svolgerà online, attraverso le pagine della popolare rivista d’arte contemporanea e tendenze urbane londinese “The Organ” che fornirà lo spazio alle opere degli artisti invitati.



Verso la luce – Delta N.A.

L’inaugurazione di “Alright?” avverrà il 16 marzo alle ore 20 00 e sarà visitabile al sito www.organthing.com . Accanto agli artisti italiani Delta N.A. si potranno osservare opere di 39 artisti internazionali invitati dai fondatori di Cultivate Gallery: Emma Harvey e Sean Worral.



Alright?