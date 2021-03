Gli appuntamenti della Settimana Santa della Diocesi Asti

La Settimana Santa rappresenta per la fede cristiana la settimana centrale per la celebrazione del Mistero della Passione, Morte e Risurrezione di Gesù. Quest’anno le celebrazioni, che si inseriscono in un momento particolare pandemia assumendo un significato ancora più profondo, si terranno in Cattedrale, alla presenza del vescovo Marco Prastaro, nel pieno rispetto delle normative anti covid.

Di seguito il calendario

– 28 marzo, Domenica delle Palme, della Passione del Signore: ore 10.30 in Cattedrale benedizione degli ulivi, e Concelebrazione Eucaristica con lettura della Passione secondo Marco.

– 1° aprile, Giovedì santo: ore 9.30 Messa del Crisma con la partecipazione di tutti i sacerdoti, religiosi e diaconi della Diocesi, benedizione degli olii per il battesimo, la cresima, l’ordine sacro e l’unzione degli infermi, durante la celebrazione saranno raccolte le offerte per la Terra Santa; ore 18 Concelebrazione nella Cena del Signore.

– 2 aprile, Venerdì santo: ore 8 Liturgia delle ore Ufficio delle Letture e Lodi; ore 18 celebrazione della Passione del Signore: Liturgia della Parola, Adorazione della Croce, Comunione Eucaristica.

– 3 aprile, Sabato santo: ore 8 Liturgia Ufficio delle Letture e Lodi; ore 15 è a disposizione per le confessioni; ore 19.30 Veglia Pasquale: liturgia della Luce e annuncio pasquale, liturgia della Parola, liturgia battesimale (riceveranno i sacramenti dell’iniziazione cristiana tre adulti), liturgia Eucaristica.

– 4 aprile, Pasqua di Risurrezione: ore 10.30 Concelebrazione Eucaristica.