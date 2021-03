Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Libera Asti.

Grazie! 23 volte grazie da parte del Coordinamento Provinciale di Libera Asti.

Sono infatti 23 le realtà che hanno aderito alla proposta di Libera Asti di celebrare un minuto di silenzio sabato 20 marzo alle ore 11 in occasione della “XXVI Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno delle vittime innocenti delle mafie” promossa da Libera.

Un minuto di silenzio quindi, ognuno nelle proprie sedi istituzionali per ricordare le 1031 vittime innocenti delle mafie riconosciute. In ogni nome il simbolo di una storia, di una vita spezzata dalla violenza mafiosa. Fare memoria delle vittime innocenti è doveroso ed importante: ci sfida ogni anno a rinnovare il nostro impegno quotidiano contro le mafie nelle piccole azioni quotidiane che siamo chiamati a compiere nei nostri territori.

di 20 Galleria fotografica Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie minuto di silenzio nell'Astigiano









La Provincia di Asti ha subito accolto il nostro invito ed il Presidente Lanfranco si è fatto portavoce della nostra proposta presso i Comuni dell’astigiano; sono tanti i piccoli Comuni che hanno scelto di partecipare e questo per noi di Libera testimonia che il nostro territorio ha in sé gli anticorpi per respingere le mafie, radicati proprio nei piccoli centri dove con grande passione civile gli Amministratori locali cercano di rispondere ai bisogni dei cittadini, spesso con pochissime risorse.

In un tempo dove numerose sono le evidenze di infiltrazione mafiosa anche al Nord, in Piemonte in particolare, preziosissimo segno di speranza trovare nella Provincia di Asti ed in tanti Comuni astigiani la sensibilità e la voglia di dire no alle mafie.

Oltre a 22 Comuni hanno voluto dare la propria adesione anche gli Ambasciatori dello Sport della città di Asti che da sempre sostengono le iniziative di Libera ed in più occasioni hanno portato il messaggio antimafia nelle loro performance sportive anche di livello internazionale.

Per sconfiggere le mafie anche in Piemonte non abbiamo “bisogno di eroi” ma di persone normali che facciano quotidianamente con onestà ed integrità il proprio dovere per il bene comune.

Il coordinamento Provinciale di Libera Asti

Realtà che hanno aderito al minuto di silenzio

Provincia di Asti (insieme Comune Asti)

Aramengo

Asti (insieme Provincia)

Bruno

Calamandrana

Canelli

Celle Enomondo

Corsione

Costigliole

Dusino San Michele

Incisa Scapaccino

Monale

Moncalvo

Montechiaro (no foto pervenuta)

Passerano Marmorito

Piea

Piová Massaia

Revigliasco

Rocca D’Arazzo

Tigliole( no foto pervenuta)

Valfenera(Lanfranco foto Biblioteca)

Villanova

Ambasciatori dello sport Città di Asti