Il comune di Moncalvo, sede in cui si trova il bene confiscato “Cascina Graziella”, ha organizzato con Libera e l’associazione Rinascita, presso il cortile dell’Istituto Levi Montalcini di Moncalvo, la lettura dei nomi di 48 sindaci, consiglieri comunali e politici morti per mano mafiosa.

“Uomini che hanno dato la loro vita per aver amministrato con onestà, legalità e senso dello stato per il bene della collettività” così li ha ricordati il Sindaco di Moncalvo Christian Orecchia, rinnovando il suo impegno come amministratore nel continuare con l’Associazione Libera e Rinascita l’attività sul bene confiscato.

Erano presenti nel rispetto delle regole anti covid, gli amministratori locali, il mondo della scuola, della cultura, dell’associazionismo e delle Forze dell’Ordine che si sono avvicendati a portare la propria riflessione sulla giornata. I 48 nomi delle vittime innocenti sono stati scanditi da 2 giovani del Leo Club.

Giornata della memoria, quest’anno con uno sguardo alla cultura; dell’importanza della cultura nella lotta alla mafia ne ha parlato la Presidente dell’Associazione culturale A.L.E.R.A.MO. Cultura e arte con l’esposizione dell’opera del maestro dell’Associazione Artemisia raffigurante “A ricordare e a riveder le stelle”. Commovente è stato il ricordo di Graziella Campagna e la vicinanza della sua famiglia a sostegno del riutilizzo del bene confiscato a lei intitolato. E’ stato un momento di intensa e sobria partecipazione, di ascolto del discorso registrato di Don Ciotti, di memoria e di impegno per la promozione della cultura della legalità da parte di tutti i partecipanti.

Foto credit Alessio Cirlincione