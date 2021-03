Gioco da tavolo del Palio di Asti: consegnata al sindaco la versione rinnovata

Ieri mattina il sindaco Maurizio Rasero ha ricevuto in municipio Francesco Emanuel Pellitteri e Massimo Lazzarino ideatori nel 2008 del Gioco del Palio di Asti, la versione da tavolo della storica corsa medioevale.

All’inizio di quest’anno, infatti, hanno dato vita ad una nuova versione riveduta e rinnovata grazie al cambiamento della grafica che ne ha permesso un miglioramento anche dal punto di vista estetico: sono stati aggiornati gli stemmi, è stato riscritto il regolamento, si stanno studiando nuove meccaniche di gioco come la realizzazione delle pedine in 3D e l’aggiunta di elementi più specifici concernenti il Palio.

Attualmente sono state realizzate 27 copie, numerate e firmate, e la numero 3 è stata consegnata al primo cittadino.

I proponenti sottolineano che si tratta di un prodotto artigianale che ha ricevuto tantissime richieste da parte di appassionati paliofili che purtroppo rischiano di non poter essere soddisfatte in quanto per la realizzazione del progetto su scala commerciale, è necessaria la produzione di almeno 1000 scatole.

Il sindaco Rasero, nel complimentarsi per la realizzazione della rinnovata versione del gioco, ha ringraziato per il dono ricevuto “ancor più prezioso vista la tiratura limitata ed esclusiva” e ha ricordato “divertenti ed appassionate serate trascorse giocando con la precedente edizione”. Ha concluso affermando che “il mondo del Palio e gli appassionati sapranno sostenere il progetto per poter giungere ai livelli minimi di produzione”.