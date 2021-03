Genitori si diventa: terzo appuntamento sull’educazione con l’Istituto Comprensivo Asti3 e Genitorinsieme

Continuano gli appuntamenti del Cantiere Genitori organizzato dall’Istituto Comprensivo Asti 3 “Angela Chiappino” e dall’Associazione “Genitorinsieme”

Ormai alla sua quarta edizione, questo ciclo di appuntamenti, quest’anno in diretta Facebook per la situazione di emergenza COVID, rappresenta un’occasione di cultura pedagogica perché scuola e famiglia possano costruire insieme uno spazio di condivisione e confronto sull’agire educativo.

Per il terzo appuntamento, il Cantiere propone un incontro sulla pagina FB di Genitorinsieme, mercoledì 17 marzo alle 20.45 dal titolo “Si nasce tutti figli, genitori si diventa…e si sarà figli e genitori per sempre!”. Ospite sarà Giuseppe Bonavolontà, psichiatra e psicoterapeuta dell’Asl di Asti.

“In quest’anno di particolare sofferenza e di dolore pensiamo possa essere importante dare uno sguardo più approfondito al ‘per sempre’ ed al dare uno sguardo ‘all’Infinito’ dando grande valore alle piccole cose anche le più insignificanti che facciamo e diciamo – spiegano gli organizzatori – Con l’aiuto del dottor Giuseppe Bonavolontà approfondiremo come diventare padre e madre sia un continuo processo evolutivo. E’ infatti, un costante divenire che va oltre ogni esperienza umana, talmente imponente, coinvolgente” e atemporale da portare a diventare mamma e papà per sempre. Tale esperienza preparata e vissuta in modo adeguato, contribuirà a portare al pieno compimento della propria vita ed alla realizzazione di se stessi e di coloro che sono intorno a noi. Attraverso evidenze scientifiche, si percorrerà la vita di coppia, i sogni, gli obiettivi, le promesse matrimoniali, si percorrerà la nascita di un figlio con i successivi nuovi equilibri da costruire, la crescita e lo sviluppo dei nostri bambini, che, passando attraverso esperienze ed emozioni intense, diventeranno adulti, ma rimarranno figli per sempre”.

CALENDARIO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI

MERCOLEDI 21 APRILE 2021

“Genitori, figli e sessualità: istruzioni per l’uso.”

Che cos’ è l’educazione affettiva e sessuale? Le difficoltà e le paure sull’educazione affettiva e sessuale:

come parlare con i propri figli di sessualità.

Dott.ssa Francesca Inghirami Psicologa esperta in educazione sessuale

MERCOLEDI 19 MAGGIO 2021

“I social media ed il loro utilizzo sicuro”.

I ragazzi presentano i risultati di un progetto di studio e di approfondimento sui media, i social ed il loro utilizzo da parte dei giovani. Prof. Sandro Paciocco ed i suoi studenti della scuola Secondaria Parini.