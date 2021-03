Gabiano-Mombello, ripresa del catechismo on line peer tutti i gruppi di ragazzi

All’inizio di marzo nella Parrocchia di Gabiano e in quelle di Mombello M.to sono ripresi gli incontri di catechismo con modalità on-line. Davvero tanti i bambini ed i ragazzi, dalla classe 2^ della scuola primaria a tutte le classi della secondaria (scuola media), coinvolti nell’iniziativa coordinata in primis dal Parroco don Carlo Pavin.

Per l’occasione, il sacerdote ha predisposto per i catechisti, in caso ne avessero bisogno, anche tre postazioni computer nel salone parrocchiale di Gabiano; inoltre, come ogni anno, don Carlo ha riattivato il corso di formazione rivolto proprio agli stessi catechisti, i quali hanno già hanno partecipato al primo incontro.

Una nota positiva viene dalle Parrocchie di Mombello, dove stanno giungendo nuove adesioni di persone intenzionate a svolgere il bellissimo, quanto delicato, compito di catechista: un incoraggiante segnale che fa ben sperare sul presente e, soprattutto, sul futuro di queste comunità che hanno già dimostrato di lavorare bene insieme, in pieno spirito di collaborazione e amicizia, mettendo in pratica l’essenza dell’unità pastorale.