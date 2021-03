Franco Trento dell’associazione “Il Cielo di Matteo” scrive ad Alberto Cirio: “Ai bambini abbiamo tolto la spensieratezza”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che Franco Trento, presidente dell’associazione “Il Cielo di Matteo”, ha scritto al Governatore del Piemonte Alberto Cirio per porre al centro dell’attenzione la sofferenza dei bambini a causa delle continue e ripetute restrizioni dovute alla pandemia.

Gentilissimo GOVERNATORE CIRIO GENTILISSIMO PAPA’

Sono il presidente dell’associazione IL CIELO DI MATTEO in memoria di mio figlio mancato 3 anni fa dopo 457 giorni di ospedale

La mia associazione ormai in Piemonte è rinomata per come nel nostro piccolo abbiamo fatto in un anno tantissimo per portare un sorriso a bambini malati , disabili , in case famiglia , siamo in CASA UGI a Torino e in altre strutture

Mi addolora e ho molte prove, vedere tanti bambini anche non malati che rischiano se continuano così dei crolli psicologici e voglio fare tutto quello che mi sarà possibile per aiutare questi bambini a costo di venire li ed incatenarmi

È giusto chiudere tutto e diventare Rossi anche se proprio tutto si poteva evitare

Però io sento e vedo tanti bambini che di questa situazione non ne possono più

È brutto prendere provvedimenti sempre stringenti che dicano aperto o chiuso e per ciò che riguarda i bambini si pensa alla scuola e basta

Loro non hanno più il loro giocare uniti , non hanno più un cinema , non hanno più tante attività sportive , non hanno più le loro feste di compleanno , gli abbiamo tolto un Natale gli abbiamo tolto la loro SPENSIERATEZZA.

Ci potremmo trovare che avremo dei bambini con poi problemi a scuola o che bisogna portare dagli psicologi e non è giusto che loro devono pagare questo dazio

Lo stato e con lui le regioni dopo questo periodo Rosso devono far si che per i bambini torni non solo una normalità scolastica ma anche una quasi normalità nella vita

I bambini nella vita di tutti i giorni sono già divisi in classi ( scuola) e con maestri o professori che sono già tutelati ( vaccinati ) come può uno stato non pensare a far montare dall esercito delle tendo strutture dove i bambini possono entrare a classi con i maestri e dentro trovare persone come artisti , come clown o musicisti o cantanti … tamponati 5 minuti prima … che li intrattengono e gli hanno passare un ora ridendo ridendo ridendo .. col sorriso si ha una vita normale

Finito questa zona rossa scriverò ai sindaci e proporrò tante idee perché i bambini in piena sicurezza possano avere quel sorriso che da tanto tempo ormai gli viene negato , perdere un giorno di scuola e rigenerarsi psicologicamente darà sicuramente più risultati che avere bambini psicologicamente demoliti con bisogno di aiuti …. La ringrazio se può contattarmi o farmi contattare il prima possibile …la prego di darmi una risposta ho parlato solo di bambini se qualcosa noi adulti dobbiamo pagare è giusto che la paghiamo ma loro no.

IL CIELO DI MATTEO

Presidente

Franco Trento