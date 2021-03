FRA Production: nuove assunzioni e premi per i 115 dipendenti

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’azienda FRA Production S.P.A.

Non solo la scelta di fare a meno degli ammortizzatori sociali, ma anche riconoscimenti economici, nuove assunzioni e misure ad hoc per contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria: FRA Production, società di Dusino San Michele (AT) leader mondiale nei prodotti tessili tecnici, ha affrontato lo scorso anno con una serie di iniziative a sostegno dei lavoratori che verranno portate avanti anche nei prossimi mesi.

I numeri del 2020 sono significativi: premi di risultato, una tantum e bonus per un valore medio di 1.950 euro a dipendente pagati in anticipo, 12 nuovi contratti a tempo indeterminato e zero ore di cassa integrazione.

“Per sostenere i lavoratori e le loro famiglie e aiutarli a fare fronte ai problemi causati dalla pandemia, lo scorso anno abbiamo deciso di anticipare ad aprile il pagamento del premio di risultato. Abbiamo previsto inoltre un bonus extra di 200 euro a persona e un’assicurazione medica per problemi di salute legati al Covid – spiega Andrea Colombo, amministratore delegato di FRA Production -. Anche nel 2021 vogliamo continuare a essere vicini ai nostri dipendenti, perché siamo convinti che solo traendo forza da un clima collaborativo e solidale sia possibile superare al meglio un momento storico ancora così delicato; desideriamo dare segnali concreti di impegno sul fronte del welfare aziendale, e confermarci come un solido punto di riferimento per il territorio anche in termini di occupazione”.

Negli ultimi 7 anni, dal 2014 al 2020, l’azienda piemontese ha assunto quasi 100 persone: al netto delle uscite per pensionamenti naturali, la forza lavoro è cresciuta del 9%. Anche in questi ultimi mesi, segnati da un’estrema incertezza, si è distinta per le garanzie offerte. Nel corso del 2020, infatti, 12 contratti a tempo determinato sono stati trasformati in tempo indeterminato, e 6 stage sono stati convertiti in contratti a tempo determinato; il dipartimento commerciale è inoltre stato ampliato grazie all’ingresso di due nuovi Sales Manager e due nuovi Product Manager.

Fondata nel 1962 e situata a Dusino San Michele, al confine tra le province di Asti e Torino, FRA Production è oggi il primo produttore al mondo di anelli elastici per uso alimentare ed è leader nelle reti tubolari elastiche per medicazioni con il marchio Surgifix. L’azienda, presente in 66 Paesi nel mondo in tutti e cinque i continenti, a seguito dell’emergenza Covid-19 ha iniziato a produrre e commercializzare anche filo elastico per mascherine, e nel 2020 ne ha fornito una lunghezza pari a 85.000 chilometri, sufficiente ad avvolgere per ben due volte la circonferenza terrestre.