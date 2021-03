E’ iniziata da qualche giorno la fioritura dei tulipani selvatici, il Tulipa Oculus Solis, che da secoli ha trovato il suo habitat ideale nel parco del Castello Reale di Govone.

E anche quest’anno, come nel 2020, non sarà possibile celebrare questo spettacolare momento dove la natura fa cambiare il volto delle scarpate scoscese dell’area del parco, anticamente adibita a frutteto, colorandole di rosso. Niente “Tulipani a corte” e niente possibilità di andare a godersi questo spettacolo, a causa delle restrizioni della zona rossa. Entro pochi giorni, compatibilmente con le condizioni meteo, tutti i tulipani fioriranno per trasformare integralmente tutta l’area dell’antico frutteto, ricoprendola di un tappeto rosso fiorito.

Per rendere omaggio a questa tradizione, a cui Govone e i suoi abitanti sono legati per un fascino unico nel suo genere, e spiegarla seppur a distanza, è stato rieditato e digitalizzato un video che racconta la storia di questo particolare evento che si manifesta nel mese di marzo di ogni anno. Il video contiene approfondimenti storici a cura del Centro di Promozione Culturale “Govone e il castello” ed è stato riproposto in collaborazione con l’Associazione Govone Residenza Sabauda.

Nel mese di aprile, compatibilmente con le misure anticovid che saranno in vigore, l’Associazione Govone Residenza Sabauda spera di poter riaprire le porte del Castello Reale per un’annata che si preannuncia ricca di eventi in occasione del 200esimo anniversario dell’incoronazione di Carlo Felice, che fece del Castello di Govone la sua dimora estiva.

