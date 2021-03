Fiori al Cimitero di Asti per l’8 marzo per commemomare le Brusaji e le vittime di violenza

Oggi 8 marzo 2021, giornata dei diritti della donna, alle ore 11,00 al Cimitero Urbano di Asti il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore alle Pari Opportunità Elisa Pietragalla, insieme ad una delegazione del Coordinamento Donne Cgil Asti, hanno deposto due mazzi di mimose al monumento commemorativo delle Brusaji e alla targa dedicata alle vittime di violenza e discriminazione.

Presenti anche una rappresentanza di Donne Impresa di Coldiretti Asti che ha omaggiato le mimose e la vicepresidente della Commissione Comunale Pari Opportunità, Susanna Becuti.

Il Sindaco Rasero e l’Assessore Pietragalla, ricordando che l’iniziativa rientra negli eventi del fitto calendario dell’8 marzo promosso dall’Assessorato alle pari opportunità del Comune, sottolineano come questo semplice gesto voglia essere un atto di rispetto per perpetrare il ricordo di queste donne affinché le loro storie non cadano nel silenzio.