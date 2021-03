La Fidas di Santo Stefano Belbo, guidata dal capogruppo Marco Colla, invita i suoi donatori di sangue al prelievo in programma per mercoledì 10 marzo, dalle 8 alle 11.30, presso il centro sociale di via Bruno Caccia. Per le disposizioni anti contagio da Covid-19 è obbligatoria la prenotazione sul sito: www.appuntamentoweb.it/rt/fssb.