Festa della Donna: le iniziative dell’Assessorato Pari opportunità di Asti

L’Assessorato alle Pari Opportunità della Città di Asti in occasione della Giornata dei diritti della Donna, ricorrenza internazionale dell’8 marzo di ogni anno, promuove il consueto calendario di iniziative che sono state concordate unitamente al Tavolo di Lavoro delle Pari Opportunità.

Uno sforzo collaborativo non indifferente nell’intento comune di proporre, nonostante le limitazioni della pandemia in corso, occasioni di riflessione sulla figura della donna nella nostra società e sulle difficoltà che ancora si incontrano per arrivare ad una vera parità di genere.

Tantissimi eventi che non si concentrano solamente nella giornata dell’8 marzo, creando un calendario che si protrae per tutto il mese e anche oltre, con iniziative dedicate a tutta la cittadinanza.

Il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore alle Pari Opportunità Elisa Pietragalla, sottolineano quanto l’impegno di tutti gli Enti e le Associazioni componenti il Tavolo di Lavoro delle Pari Opportunità sia risultato fondamentale nella creazione di questo calendario, risultato degli sforzi della rete per continuare a lavorare in un ottica di promozione delle pari opportunità e di contrasto a stereotipi e discriminazioni.

Per scaricare il programma degli eventi click -> QUI