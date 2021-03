Festa del papà con letture online: l’iniziativa della Biblioteca Astense

La Fondazione Biblioteca Astense “G. Faletti” invita tutti i bambini 0-5 anni ad un appuntamento di lettura on line venerdì 19 marzo alle 17:30, in occasione della festa del papà. La partecipazione è gratuita. Le letture saranno a cura dei volontari Nati per leggere della Biblioteca Astense.

Le famiglie interessate possono prenotare entro le 18 di giovedì 18 marzo scrivendo a questa mail e indicando:

nome ed età del bambino/a; nome del papà che sarà con lui/lei; indirizzo email per ottenere invito.