E’ nato uno sportello energetico per l’Alto Astigiano

Nei mesi invernali 17 Comuni dell’Alto Astigiano hanno portato avanti un’idea: quella di creare fra loro un protocollo d’intesa per far fronte insieme ad una sfida comune, ovvero la riqualificazione del proprio patrimonio immobiliare.

A questo proposito hanno dato origine a Sportello Energia: uno sportello, come dice il nome, che ha lo scopo di filtrare le informazioni tecniche e legislative per i privati e coinvolgere i professionisti e le imprese del territorio, per poter ristrutturare i propri immobili ottenendo gli incentivi economici e le detrazioni fiscali che sono a disposizione a partire da quest’anno. La gestione dello sportello è stato affidato allo studio di architettura dell’architetto Fabrizio Polledro di Torino, che coordinerà il gruppo di lavoro.

Un’idea che ha avuto grande successo e ha ottenuto il patrocinio sia della Provincia di Asti che della Regione Piemonte. Il recupero del patrimonio immobiliare d’altra parte è molto importante e questo strumento si pone l’obiettivo di facilitarlo, aumentando anche la residenzialità dei piccoli borghi.

Le amministrazioni dei piccoli comuni, infatti, sono consapevoli delle difficoltà dei propri uffici tecnici in questo ambito e in questo preciso momento, pertanto hanno deciso di intraprendere, con l’appoggio di professionisti del settore, un percorso nuovo, che possa portare benefici a tutti.

Il comune capofila del servizio è Piovà Massaia. Lo sportello, totalmente gratuito, sarà itinerante, ovvero gli esperti saranno a disposizione presso le sedi di tutti i Comuni aderenti e le date in cui sarà attivo saranno calendarizzate e comunicate non appena si uscirà dall’emergenza sanitaria e in particolare dalla “zona rossa”.

COMUNI COINVOLTI:

• Albugnano

• Aramengo

• Berzano di San Pietro

• Castelnuovo Don Bosco

• Cerreto

• Cocconato

• Cortanze

• Cortazzone

• Moncucco Torinese

• Montafia

• Moransengo

• Passerano Marmorito

• Piea

• Pino d’Asti

• Piovà Massaia

• Robella

• Tonengo

Click per scaricare le schede della gestione sportello energia