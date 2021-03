Due giornate di porte aperte nei nidi d’infanzia della Città di Asti

Nei giorni 27 marzo 2021 e 10 aprile 2021 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 si svolgeranno le giornate di “nidi aperti” alla cittadinanza.

Sarà questa un’opportunità per visitare i nidi d’infanzia comunali con la possibilità di conoscere il personale e ricevere informazioni per l’iscrizione per l’anno educativo 2021-2022 dei piccoli in età 2 mesi – 3 anni.

Le visite saranno strutturate su prenotazione, per organizzare in sicurezza gli incontri informativi.

Durante queste giornate ci sarà la possibilità di visitare gli spazi del nido, interni ed esterni, richiedere al personale educativo ed alle coordinatrici informazioni sull’offerta pedagogica, sull’organizzazione del servizio e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni.

Tutti i nidi d’infanzia hanno una cucina interna e i pasti vengono confezionati con cibi freschi e di filiera corta, le famiglie avranno l’occasione di parlare con il personale operante in mensa che potrà illustrare il menù strutturato per fasce d’età e le sue peculiarità.

Il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore Elisa Pietragalla ricordano che, qualora non fosse possibile accedere alle visite nei giorni di “nidi aperti” per esaurimento prenotazioni, potrà essere organizzato un momento di colloquio individuale contattando direttamente i nidi d’infanzia comunali.

Sul Canale Youtube della Città di Asti, https://www.youtube.com/playlist?reload=9&list=PL0tneR8RDJpNk-L0i3NIRxkMZ7XNnTOho

potrete trovare la pubblicazione di video realizzati dal personale educativo dei sei nidi d’infanzia che vi raccontano gli spazi e le attività pedagogiche.

Per prenotare le visite nelle giornate “nidi aperti” del 27 marzo e 10 aprile 2021, si può contattare la Coordinatrice del nido nelle giornate di seguito indicate:

NIDO LA COCCINELLA tel. 0141.34269 – nei giorni martedì e venerdì (Coordinatrice Piera Dabbene)

NIDO IL COLIBRÌ tel. 0141.557732 – nel giorno di mercoledì (Coordinatrice Piera Dabbene)

NIDO IL GABBIANO tel. 0141.215766 – nei giorni lunedì e giovedì (Coordinatrice Piera Dabbene)

NIDO IL PANDA 0141.092195 – nel giorno di lunedì (Coordinatrice Valentina Chiarle)

NIDO LA RONDINE 0141.271844 – nei giorni mercoledì e venerdì (Coordinatrice Valentina Chiarle)

NIDO LO SCOIATTOLO 0141.216678 – nei giorni martedì e giovedì (Coordinatrice Valentina Chiarle)

volantino nidi aperti 2021-2