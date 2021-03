Due giornate di addestramento per il personale del Comando di Asti dei Vigili del Fuoco

Nelle giornate di ieri, 9 marzo, e di oggi, 10 marzo, il personale specializzato in tecniche SAF del comando provinciale di Asti dei Vigili del Fuoco ha effettuato gli addestramenti per mantenere le specializzazioni e le abilità in materia di soccorso in ambienti industriali in ambienti confinati.

Simulando il recupero di un infortunato all’interno di un pozzo e recuperato con tecniche speleo e alpinistiche, tutto il personale ha manifestato una grande adesione mantenendo comunque le idonee distanze in materia di covid.

Il personale del comando di Asti in occasione di queste due giornate ha potuto approfondire la conoscenza e l’utilizzo di nuove attrezzature.