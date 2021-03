Donne Cgil, le iniziative per 8 marzo 2021 ad Asti

Le donne Cgil hanno programmato alcuni eventi per ricordare la Festa della Donna.

Il primo, giovedì 4 marzo, è un video incontro “Pari opportunità live streaming”, al quale parteciperanno l’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Asti, la Consigliera di Parità della Provincia, la Commissione Comunale Pari Opportunità e Coordinamento Donne CGIL.

Il tema è “Tempi di vita e tempi di lavoro: la fatica delle donne all’epoca della pandemia”. Per la Cgil partecipano Fernanda Torrella (Funzionaria Ufficio Vertenze), Aurora Sabatini (Responsabile Formazione), Sabrina Bordone (Segretaria Generale Nidil), Luisa Rasero (Responsabile Coordinamento Donne). Dalle ore 19 alle ore 19,45 su piattaforma Facebook Commissione Comunale Pari Opportunità.

Mentre per lunedì 8 marzo alla sede della Lega Spi Asti Ovest, in Corso Alfieri 454, nella mattinata ci saranno omaggi floreali a disposizione delle donne. Sempre lunedì 8 marzo, ore 11 in Cimitero, appuntamento per un’iniziativa congiunta del Comune di Asti, del Coordinamento Donne Cgil e di Donne Impresa di Coldiretti, per commemorare le Brusaji e le vittime di violenza e discriminazione, con la deposizione di mazzi di mimosa ai relativi monumenti funebri e alla targa commemorativa.

Ancora nella giornata dell’8 marzo, è stato realizzato un flipbook (libro animato in digitale) a cura di Coordinamento Donne Cgil e Camera del Lavoro “Sei felice? Storie quotidiane di donne degli anni 2000”, con racconti-interviste di lavoratrici raccolte e curate da Sabrina Falcone (Segreteria Fiom Cgil), realizzazione grafica a cura di Enzo La Montagna (Responsabile Area Informatica Cgil Asti e Segretario Generale Fisac)

Infine Cigl, Cisl e Uil vogliono dare un forte segnale di unità sindacale con il video:“8 marzo, messaggio dalle Donne di Cigl Cisl e Uil”, che verrà diffuso sulle piattaforme social e sui siti dei tre sindacati.