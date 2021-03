Decathlon apre ad Asti: un nuovo punto di riferimento per lo sport

E’ tutto pronto ad Asti per l’apertura del negozio di Decathlon, un nuovo punto di riferimento per lo sport

L’apertura del nuovo punto vendita, della superficie di 2500 mq, con 7 casse di cui 4 aperte in modalità self cash, sito in via Pierina Campanella 7, è in programma martedì 30 marzo. La struttura, di nuova costruzione, è dotata di un impianto fotovoltaico sul tetto: autoproduzione di buona parte dell’energia elettrica necessaria per il negozio e per alimentare le colonnine di ricarica auto.

L’apertura è prevista dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle ore 20 con orario continuato. A disposizione della clientela un Team composto da 28 collaboratori, di cui 16 nuovi assunti.

“Abbiamo fortemente voluto questo punto vendita per offrire un servizio di prossimità agli sportivi astigiani che fino a questo momento si sono sempre spostati per raggiungere i negozi Decathlon più vicini.

Sono fiero del dialogo costruito con le istituzioni locali (il Comune, l’Agenzia per l’Impiego, il polo Universitario UniAstiss) che hanno favorito il nostro insediamento: il cammino percorso insieme è un buon esempio di partnership con l’unico obiettivo di aumentare il valore del servizio offerto sul territorio.

Nutriamo la forte ambizione di contribuire ad incrementare la pratica sportiva, mettendo a disposizione della realtà locale la nostra passione e competenza. Lo sport di rende più forti, accresce la nostra immunità e la nostra resistenza psico-fisica” commenta Dino Vallone, Store Leader di Decathlon.

Nel nuovo punto vendita sarà possibile trovare l’ampia offerta di articoli per moltissime discipline sportive, tutti contrassegnati da un eccezionale rapporto qualità prezzo; ampio spazio sarà dedicato alla collezione di prodotti e servizi per favorire la greenmobility (biciclette, monopattini, skate, servizi di noleggio, riparazione, compravendita dell’usato…).

Decathlon

Decathlon è ideatore, produttore distributore di articoli sportivi. Attraverso il sito decathlon.it e gli oltre 1600 store in 59 Paesi realizza la propria mission: rendere durevolmente accessibili il piacere ed i benefici dello sport al maggior numero di persone.