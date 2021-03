E’ terminato il conto alla rovescia: apre al pubblico domani, martedì 30 marzo, ad Asti il negozio di Decathlon, nuovo punto di riferimento per lo sport.

Oggi pomeriggio, lunedì 29 marzo, nel massimo rispetto delle normative anticovid si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo punto vendita alla presenza del sindaco di Asti, Maurizio Rasero e del vicesindaco, Marcello Coppo, affiancati nel taglio del nastro da Dino Vallone, Store Leader di Decathlon.

L’apertura del nuovo punto vendita, della superficie di 2500 mq, con 7 casse di cui 4 aperte in modalità self cash, sito in via Pierina Campanella 7, è in programma martedì 30 marzo. La struttura, di nuova costruzione, è dotata di un impianto fotovoltaico sul tetto: autoproduzione di buona parte dell’energia elettrica necessaria per il negozio e per alimentare le colonnine di ricarica auto.

L’orario di apertura è previsto dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle ore 20 con orario continuato. A disposizione della clientela un Team composto da 28 collaboratori, di cui 16 nuovi assunti.

Nel nuovo punto vendita sarà possibile trovare l’ampia offerta di articoli per moltissime discipline sportive, tutti contrassegnati da un eccezionale rapporto qualità prezzo; ampio spazio sarà dedicato alla collezione di prodotti e servizi per favorire la greenmobility (biciclette, monopattini, skate, servizi di noleggio, riparazione, compravendita dell’usato…).

Decathlon

Decathlon è ideatore, produttore distributore di articoli sportivi. Attraverso il sito decathlon.it e gli oltre 1600 store in 59 Paesi realizza la propria mission: rendere durevolmente accessibili il piacere ed i benefici dello sport al maggior numero di persone.