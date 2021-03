Dalla Rava e Fava numerose proposte per una Pasqua bio, equo e solidale

Inizio di aprile all’insegna della Pasqua: i due punti vendita astigiani della Cooperativa della Rava e della Fava (via Cavour 83 e piazza Porta Torino 14) offrono un’ampia scelta di eccellenze dolciarie pasquali frutto di filiere etiche che coinvolgono centinaia di artigiani.

E’ possibile ordinare sul catalogo on line (www.ravafava.it) e ritirare in negozio oppure scegliere per la consegna a domicilio. In provincia le nostre proposte pasquali targate Rava e Fava sono a Costigliole d’Asti, viale Marconi 36 a cura della Cooperativa Sociale LeAli e a San Damiano d’Asti in corso Roma 10 grazie ai volontari dell’Associazione ‘Gruppo per l’Autogestione’: orari ampliati durante questa settimana.

Dal 1° aprile alla Bottega di via Cavour 83 partono ‘I Giorni dell’Olio’ con possibilità fino al 18 di prenotare – anche on-line – le latte di olio extravergine di oliva proveniente da cooperative agricole della Toscana, Calabria e Sicilia che hanno progetti di sviluppo sociale ed economico dei propri terriritori .

Doppio appuntamento sabato 3 aprile: alla Bottega di via Cavour è tempo della Pasqua di Libera Terra con la proposta dei prodotti alimentari provenienti da terreni confiscati alle mafie; al NaturaSì di piazza Porta Torino 14 dedichiamo la vigilia di Pasqua alla storica Fattoria di Vaira con un focus sui formaggi a pasta filata ed i vini biodinamici.

Dall’ 8 aprile sempre in Bottega di via Cavour è il momento giusto per scoprire le spezie dello Sri Lanka con una promozione dedicata. Dall’8 al 18 aprile doppia proposta di cosmesi vegetale bio e fair trade con proposta dei prodotti trattamento corpo: in via Cavour andremo a conoscere la linea Natyr mentre in piazza Torino la Bio Happy.

Prosegue, infine, l’organizzazione di ASTI BenEssere 2021 che si terrà dal 7 al 12 giugno; sabato 10 aprile alle 17 è prevista una riunione organizzativa su piattaforma on line: chi desidera partecipare può inviare mail ad altromercato@ravafava.it

Di seguito il –> catalogo con le promozioni della prima quindicina di aprile