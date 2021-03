Dalla Provincia di Asti un alberello di mimosa in dono alle volontarie in divisa per l’8 marzo

Anche una delegazione di volontarie delle associazioni Anpas della provincia di Asti presenti oggi, 5 marzo, al Palazzo della Provincia per l’iniziativa “8 marzo 2021 per le donne in divisa: consegna di alberelli di mimosa”.

Le Pubbliche Assistenze Anpas della provincia di Asti invitate: Associazione Volontari Di Protezione Civile Città di Asti; Croce Verde Asti; Croce Verde Castagnole delle Lanze; Croce Verde Mombercelli; Croce Verde Montafia; Croce Verde Montechiaro d’Asti; Croce Verde Montemagno; Croce Verde Nizza Monferrato; Pubblica Assistenza Volontari Tonco Frinco Alfiano Natta.



Volontarie Croce Verde Mombercelli

Nel corso dell’evento dedicato alla Giornata internazionale della donna è stato consegnato alle volontarie in divisa un alberello di mimosa da piantare presso la sede dell’associazione dove prestano servizio.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Asti in collaborazione con Asti Agricoltura – Confagricoltura e Garden Pregno Asti e con il Patrocinio di Provincia di Asti e della Consigliera di Parità della Provincia di Asti.



Volontarie Croce Verde Montafia e Asti

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 10mila volontari (di cui 3.829 donne), 5.904 soci, 492 dipendenti, di cui 62 amministrativi che, con 430 autoambulanze, 211 automezzi per il trasporto disabili, 237 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 520.967 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 17 milioni di chilometri.



Volontarie Croce Verde Montemagno

Nella foto di apertura le volontarie Croce Verde Asti1