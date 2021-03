CSVAA a disposizione degli ETS per la trasmigrazione al RUNTS

A breve il cuore della Riforma del Terzo Settore, ossia il RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà una realtà e sostituirà gli altri Registri, ossia quello delle Associazioni di Promozione Sociale e quello delle Organizzazioni di Volontariato.

Pertanto, tutti gli Enti del Terzo Settore che hanno scelto di adeguarsi alla Riforma saranno “trasmigrati” nel nuovo Registro.

In collaborazione con la Regione Piemonte tutti i CSV regionali sono infatti a disposizione degli ETS del territorio di competenza (per il CSVAA le province di Asti e Alessandria) per offrire un supporto concreto alla trasmigrazione, attraverso l’erogazione di specifici servizi personalizzati.

In particolare il CSVAA è attivo per fornire informazioni dettagliate in merito ai processi di trasmigrazione e per affiancare ogni ETS a svolgere in maniera corretta gli adempimenti richiesti e necessari affinché il passaggio al RUNTS e l’acquisizione della qualifica di ETS diventino effettivi, con tutti i benefici che ne derivano.

Per maggiori informazioni e chiarimenti, potete contattarci ai nostri recapiti astigiani, at@csvastialessandria.it – 0141.32.18.97