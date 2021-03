Croce Rossa di Asti con l’unità di strada in aiuto alle persone senza fissa dimora

Nell’ambito delle attività legate all’inclusione sociale, anche quest’inverno, nonostante la pandemia, l’Unità di Strada della Croce Rossa di Asti ha ripreso l’assistenza alle persone senza dimora.

A partire dal novembre scorso, il martedì e venerdì sera, l’unità mobile scende in strada per incontrare le persone in difficoltà, distribuendo alimenti, abiti pesanti e coperte ma soprattutto offrendo un momento di socialità e dialogo. Da novembre a febbraio sono state assistite 700 persone, distribuiti altrettanti pacchi alimentari, 110 kit igiene e 1.098 capi di abbigliamento.

Per saperne di più visita il sito http://www.criasti.it/ o chiama il numero 0141.417711.