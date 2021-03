Cordoglio ad Asti per la prematura scomparsa di Giuliano Effarotti

È mancato prematuramente all’affetto dei suoi cari Giuliano Effarotti, classe ‘78, originario di Asti e residente a Villanova d’Albenga.

La notizia della sua morte ha destato un profondo cordoglio anche nell’Astigiano, dove era conosciuto, in particolar modo nel mondo del ciclismo, sua grande passione.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis manda un messaggio di cordoglio alla famiglia e al caro Giuliano alcune sue sentite parole: “Giuliano, sarai da esempio per tutti noi per come hai convissuto in questi anni con una malattia spietata, che però hai affrontato trasmettendo nonostante tutto ai tuoi famigliari e a tutti noi il tuo entusiasmo, la tua determinazione e la tua serenità”.

“Sarai da esempio anche e soprattutto per come hai vissuto prima della malattia, facendoti voler bene da tutti e rappresentando quei valori che dovrebbero accomunare tutti noi sportivi. Il nostro sport unisce più di qualsiasi altra situazione, condividere la fatica e le gioie della bicicletta accelera e consolida le amicizie. Anche adesso sarai sempre nel ‘gruppo’ . Ciao Giuliano.”

Fonte Ivg.it