C’è tempo fino al 15 marzo 2021 per presentare le domande per il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione all’11° corso triennale di 626 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri

Di seguito il video realizzato dall’Ufficio Cerimoniale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per la promozione del concorso, per tutte le informazioni clicca qui —->>>> http://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-ammissione-11-corso-triennale-di-626-allievi-marescialli-ruolo-ispettori-arma-dei-carabinieri