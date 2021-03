Comune di Asti: ufficio pass e permessi ztl/ztm chiuso per emergenza covid

Con l’istituzione della “zona rossa” per l’emergenza epidemiologica, lo sportello PASS e PERMESSI ZTL/ZTM del Comune di Asti, situato in via De Amicis 8, sarà chiuso al pubblico a partire da mercoledì 24 marzo 2021.

Sarà pertanto possibile contattare il numero 0141/399397 per fissare appuntamenti esclusivamente per :

– deposito o ritiro pratiche urgenti relative a Contrassegni persone disabili;

– Pass Verdi e Permessi ZTM di nuovi residenti

– ritiro Permessi C/S già richiesti nei giorni passati.

L’ufficio potrà essere raggiunto telefonicamente contattando il numero 0141/399397 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

La chiusura al pubblico dello sportello è stabilita fino a venerdì 9 aprile 2021.

Per informazioni: tel. 0141/399397.

E mail: urp@comune.asti.it