Come prenotare voli in rete: Skyscanner e non solo

Per il settore del trasporto aereo non è certo un buon momento: la pandemia di coronavirus ha bloccato a terra tutti quei viaggiatori che prima erano soliti utilizzare i voli, a rinunciare. Con i piani vaccinali di massa che si stanno approntando in gran parte del globo, però, nei prossimi mesi molti utenti potrebbero tornare alla normalità. E magari iniziare a interessarsi del modo per abbattere anche in maniera sensibile i costi connessi all’acquisto dei biglietti. Ad esempio utilizzando il web per prenotarli.

Utilizzare il web per prenotare voli in rete

Anche il settore del trasporto aereo si è aperto alle tecnologie informatiche per diminuire la distanza dalla propria utenza. Dando così lo spunto a molti siti di offrire servizi di prenotazione dei biglietti. Un servizio il quale, però, si deve scontrare con una difficoltà aggiuntiva: le continua fluttuazioni dei prezzi possono infine far sbagliare gli interessati. I comparatori di prezzi del settore, infatti, vanno a sfruttare la posizione di chi li consulta per presentare prezzi strutturati sulle condizioni del mercato locale. Dando infine un prezzo il quale può essere più caro a causa del fatto che nello stesso momento un notevole numero di persone potrebbe essere alla ricerca di sconti nella stessa area geografica. Come è possibile rimediare?

Utilizzare una VPN per trovare tariffe più convenienti

Il modo migliore per sfuggire a questo corto circuito consiste nell’utilizzare una VPN. Ad esempio CyberGhost, un servizio il quale permette di impostare il proprio indirizzo IP facendolo apparire come uno collocato in un paese a basso reddito. Ad esempio si può provare ad impostarlo su un server posizionato in un Paese africano, per poi navigare su Kayak.com, ove sarà possibile individuare prezzi diversi rispetto a quelli che possono apparire a chi decida di prenotare da un server localizzato in Italia. Oppure portandolo nel Paese in cui risiede la compagnia aerea di cui ci si intende servire. Quasi sempre il prezzo finale sarà più conveniente.

Prenotare voli in rete con Skyscanner

Un altro modo di reperire offerte realmente convenienti per il trasporto aereo è poi quello consistente nell’utilizzare Skyscanner. Ovvero il motore di ricerca viaggi globale grazie al quale è possibile individuare e confrontare in maniera del tutto gratuita tutte le offerte di voli, hotel e autonoleggio di ogni parte del globo all’interno di un unico sito.

Importante è capire come prenotare i voli Skyscanner vista la presenza di un gran numero di filtri e le funzioni di ricerca messe a disposizione dal portale, che consente agli interessati di districarsi in una ragnatela di proposte delle quali sarebbe difficile comprendere l’effettiva convenienza senza uno strumento di questo genere. Bastano pochi secondi a Skyscanner per mettere a confronto tutte le offerte disponibili per una determinata destinazione, non solo da parte delle compagnie aeree, ma anche delle agenzie di viaggio online, a partire da Expedia e eDreams.