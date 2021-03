Come comprare Polkadot?

Polkadot è una criptovaluta molto moderna. In realtà quando parliamo di Polkadot parliamo della rete blockchain stessa e quando parleremo della sua moneta digitale parleremo di DOT. Nonostante sia nata già nel 2016, Polkadot ha avuto inizialmente difficoltà nella sua crescita perché oscurata da altre criptovalute più conosciute e forse affidabili come ad esempio Bitcoin.

Tuttavia, grazie ad un lavoro di squadra data anche da una community molto attiva per questa rete, Polkadot negli anni si è fatta spazio diventando anch’essa una delle prime per capitalizzazione.

Ovviamente ciò non significa che sia una certezza investire in questa criptomoneta, in quanto gli investimenti sono sempre in qualche modo insicuri visto che il valore delle cose cambia in fretta, se poi si parla del valore di qualcosa in formato digitale, che effettivamente non esiste pure in modo materiale, il rischio è anche maggiore.

Vedremo comunque in questa sezione come poter investire in Polkadot e il suo valore in generale, senza entrare troppo nel dettaglio, in quanto, come già detto, il valore, la quotazione e il prezzo possono cambiare ad ogni secondo.

Previsioni su Polkadot

Anzitutto c’è da dire che nonostante al momento sia una delle più alte in termini di capitalizzazione, non è detto che questo possa restare tale: potrebbe essere facilmente sorpassata da altre più nuove e in più ricordiamo che essa non nasce per la vendita di beni o servizi come le altre.

C’è da dire che per chi volesse investire in Polkadot in breve periodo, questo può essere un momento favorevole visto che come già detto, ormai la criptovaluta ha preso piede in maniera positiva, basterà tenere sempre sotto costante controllo il suo valore.

Per quanto riguarda invece gli investimenti di medio e lungo periodo, sembrerebbe sì che al momento siano dei progetti molto buoni ma comunque alquanto rischiosi perché non sapremo se tale valore resterà stabile nel tempo. Tutto ciò scaturisce dal fatto che il suo progetto sembra essere davvero molto ambizioso e quindi difficile da dirsi se riuscirà a tenere testa a tutto negli anni. Sarà possibile seguire il grafico e il suo andamento attuale tramite https://www.finaria.it/criptovalute/comprare-polkadot.

Come comprare Polkadot?

Se arrivati a questo punto si è ancora convinti di investire in Polkadot, la domanda su come e dove comprarla sporge spontanea. Prima di tutto non dimentichiamo che al momento dell’investimento non parleremo più di Polkadot ma di Dot. Ricordando questo particolare, bisognerà cercare una piattaforma exchange affidabile e/o creare un wallet.

Questi sono i metodi per poter investire in Polkadot, in quanto a differenza di altre, essa non si basa sul sistema Proof of Work ma su un sistema più innovativo chiamato Proof of stake, con la quale il mining non è possibile,

Anzitutto quando sarà il momento di scegliere la piattaforma exchange bisognerà scegliere quella che ai nostri occhi sembra la più affidabile. Non sarebbe la prima volta che una di queste piattaforme chiuda portandosi via tutti i soldi. Bisognerà quindi prendere in considerazione una piattaforma regolata dall’ente del Paese in cui si opera, mettendo in conto anche le commissioni, il budget minimo da inserire e se prevista di una versione demo, utile soprattutto a chi è alle prime armi.

In alternativa poi c’è il wallet, in questo caso ce ne sono alcuni che sono proprio specifici per Polkadot.

Abbiamo ad esempio il Polkawallet che si può installare sul proprio smartphone. Supporta sia sistema Ios che Android. Vediamo poi Polkadot.js che può essere usato dai più inesperti ma che non supporta le stesse funzionalità del primo. C’è infine il wallet Ledger. Wallet di tipo hardware che supporta le estensioni Dot. Soluzione abbastanza affidabile perchè permette di tenere i propri Dot fuori dalla rete, intaccando meno in attacchi hacker.

Comunque sia la propria scelta, bisogna sempre fare un’analisi approfondita di tutte le possibilità e tenere in considerazione quale sia quella più adatta. Non esiste in maniera assoluta una che sia la migliore, ognuna ha i suoi vantaggi e svantaggi e quindi da scegliere in base alle proprie esigenze.