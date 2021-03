Coldiretti Asti organizza cinque videoconferenze di aggiornamento con gli associati

Tra fine marzo e inizio aprile, si tengono, in modalità online, le riunioni territoriali di Coldiretti Asti.

Saranno quindi virtuali quest’anno gli incontri con gli associati per informarli sulle principali tematiche attraversate dal settore primario. La modalità “videoconferenza” è dettata dalle recenti restrizioni per contrastare la pandemia e per poter avere comunque un confronto con la base associativa in totale sicurezza.

Il via giovedì 23 marzo con il collegamento web riservato agli associati delle zone di Castelnuovo don Bosco e Moncalvo. A seguire l’incontro virtuale con i soci di Nizza Monferrato lunedì 29 marzo, quindi Canelli e Vesime giovedì 1 aprile, poi Asti giovedì 8 per chiudere con la riunione riservata agli imprenditori agricoli delle zone di San Damiano e Villanova. Tutti i collegamenti inizieranno alle ore 21, l’accesso potrà avvenire via computer, tablet o smartphone attraverso il link che sarà inviato direttamente agli interessati via e-mail o sms.

Gli incontri via web saranno tenuti dal presidente e dal direttore di Coldiretti Asti, Marco Reggio e Diego Furia, con gli interventi dei vari responsabili degli uffici della federazione provinciale, esperti dei vari settori di riferimento.

Si tratteggerà così la linea sindacale dell’organizzazione e si affronteranno le principali tematiche in materia economica, fiscale e tributaria, previdenziale e, ovviamente, sui provvedimenti inerenti alla lotta al Covid, compresi i recenti provvedimenti adottati dal nuovo governo Draghi per affrontare la crisi economica attraversata purtroppo anche dal settore agricolo.

In questo senso, particolare rilievo sarà dato ai progetti di filiera messi in atto da Coldiretti, anche in ambito provinciale. “Sarà un momento di verifica – annuncia il direttore provinciale Diego Furia – sull’efficacia e le prospettive dei progetti “Nocciole” con l’accordo con Novi, “Barbera Amica” con le cantine di Agliano Terme e Mombercelli e delle recenti iniziative di Campagna Amica con il Mercato Coperto Contadino con annessa Enoteca di corso Alessandria e gli agri mercati di piazza Alfieri”.

“In questo momento particolare e di difficoltà – sottolinea il presidente provinciale Marco Reggio – una grande organizzazione come Coldiretti sente più di altre il peso della responsabilità di rappresentare il 75% delle imprese agricole astigiane. E’ anche per questo che abbiamo investito importanti risorse per l’affermazione della vendita diretta ai consumatori a favore dei nostri associati, sempre in un’ottica di sindacato imprenditoriale di filiera. Siamo sempre impegnati per la realizzazione di accordi economici e impegni concreti finalizzati ad assicurare la massima valorizzazione della produzione agricola, anche attraverso la stipula di contratti di filiera sostitutivi dell’ormai superata stagione della sterile interprofessione”

Di seguito il calendario degli appuntamenti:

– Castelnuovo D. B. – Moncalvo giovedì 25 marzo

– Nizza Monferrato lunedì 29 marzo

– Canelli – Vesime giovedì 1 aprile

– Asti giovedì 8 aprile

– San Damiano – Villanova lunedì 12 aprile

Ogni collegamento inizierà alle ore 21, per informazioni e richieste di partecipazione contattare il numero 0141 380400.