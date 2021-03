Coldiretti Asti: la Pasqua è gourmet con Campagna Amica

Per il menù di Pasqua, che si opti per cucinarselo a casa o ordinarlo già pronto solo da mettere in tavola, si può fare riferimento alla rete Coldiretti Campagna Amica.

Nell’Astigiano sono attivi due mercati settimanali, al martedì in piazza Statuto e al giovedì in piazza Alfieri, dove si tiene anche ogni prima domenica del mese. In corso Alessandria 271 c’è invece la sede fissa del Mercato Coperto Contadino con 13 postazioni, più l’Enoteca Amica. Ci sono poi 45 aziende agricole di Campagna Amica Asti ad aver aderito alla consegna della spesa a domicilio e che daranno un grande aiuto per chi vorrà preparare a casa il pranzo di Pasqua con ingredienti genuini, sani e freschi del territorio.

Grazie agli agriturismi di Campagna Amica è invece possibile concedersi un menù tipico già pronto direttamente a casa. Un’opportunità importante da poter sfruttare proprio per Pasqua e Pasquetta.

Al mercato coperto contadino fino a venerdì prossimo, 2 aprile, si possono prenotare i “Pacchi Grigliata” preparati dall’Agrimacelleria Cascina Capello e dall’Agriturismo Cascina Campora. Il primo pacco contiene la classica grigliata del Lunedì dell’Angelo a soli 10 euro: 400 grammi di costine; 200 di capocollo; 150 di salsiccia e altrettanti di hamburger. Il secondo “pacco grigliata” è con pollo e coniglio a un costo di 12 euro: 4 fettine di pollo; 2 hamburger e 2 campagnole esclusivamente del pregiato coniglio Grigio del Monferrato. Per chi lo desidera, grazie alla Agripanetteria “Dal Grano al Pane”, nel pacco è possibile avere anche il pane fresco appena sfornato, multi cereali o all’acqua di grano tenero. È possibile prenotare i pacchi grigliata telefonicamente al 337 1120058.

Allo stesso numero, ma entro giovedì, è possibile prenotare anche il menù completo da asporto, preparato dall’Agriturismo “Cà Nadin” al costo di 30 euro: Focaccia con salame; Acciughe al verde; Frittata di erbe spontanee; Carne Cruda; Insalata russa; Cosciotto di maiale al forno; un primo a scelta tra Tajarin paglia e fieno con ragù di coniglio, Agnolotti ai tre arrosti o burro e salvia, Gnocchi al ragù di salsiccia; Braciola di maiale impanata grissini e nocciole con salsa aiolì e patate oppure Guancia di vitello con crema di patate; Tiramisù. Con l’acquisto di due menù c’è una bottiglia di vino in omaggio. Grazie all’apertura straordinaria dell’EnotecAmica (allo stesso indirizzo: corso Alessandria 271), sarà possibile ritirare il pane fresco, i pacchi grigliata e il menù pronto, anche lo stesso giorno di Pasqua, cioè domenica mattina.



Coldiretti Asti ricorda inoltre che molti agriturismi effettuano le consegne dei piatti direttamente a casa. «Precisamente sono undici gli agriturismi della nostra provincia ad offrire il delivery – sottolinea il direttore Diego Furia -, con consegne, mediamente nel raggio di 20/30 chilometri dall’azienda agricola, che coprono così abbondantemente l’intero territorio provinciale».

Scorrendo e contattando gli chef contadini astigiani in elenco, si scoprono piatti gourmet e anche offerte molto interessanti. Come a esempio fra gli antipasti possiamo gustare l’insalata russa, la carne cruda battuta al coltello di vitellone della Coscia Piemontese, i flan con verdure di stagione, il classico e sempre apprezzato vitello tonnato.

Fra i primi piatti sono sempre molto gettonati i tajarin con condimenti di ogni genere, e ovviamente i ravioli: al plin, tipici dell’alto Monferrato e della Langa dell’Astigiano, oppure gli agnolotti gobbi strettamente tradizionali del capoluogo, o con la declinazione quadrata magari con la carne di cinghiale allevato direttamente nell’azienda agricola.

Per i secondi troviamo polli, faraone, conigli, ovviamente ruspanti, arrosti, brasati, stracotti e stinchi di vitello sempre rigorosamente di razza Piemontese, vari piatti con carni di capretto e ovviamente di suino con allevamento allo stato semi brado, anche grigliate. Tanti spunti e chicche prelibate dunque, e per chi volesse un piatto unico, alcuni agriturismi possono portarvi direttamente a casa il Gran Fritto Misto Piemontese, con bistecche di vitello e di agnello, polmone, animelle, cervella, filoni, salsiccia, fegato, carote, amaretto, semolino e varie salse (bagnet verdi e rossi).

Anche sui dolci c’è di che sbizzarrirsi: dall’immancabile bonet, alle torte di nocciole o di castagne, a un’infinità di crostate. Tutto legato strettamente alla stagionalità.

Ovviamente i vini Doc e Docg offerti dagli agriturismi astigiani non potranno tradire le attese, ma c’è anche chi propone la sua birra contadina e varie grappe, amari e digestivi prodotti direttamente.

«Possiamo tranquillamente affermare – fa presente Furia – che molti nostri operatori agrituristici sono ormai alla seconda generazione, alcuni hanno già i nipoti impegnati in cucina e che hanno svolto studi specifici e partecipano costantemente a corsi di formazione organizzati da Campagna Amica».

«Oggi, gli agriturismi dell’Astigiano – sottolinea Giovanna Soligo, presidente dell’associazione degli agriturismi Terranostra Campagna Amica – sanno proporre la tradizione, magari con ricette tramandate dalla notte dei tempi dai propri avi, ma con una vena innovativa tipica dei tempi moderni».

Di seguito la foto con i recapiti degli agriturismi di Campagna Amica Asti che propongono consegne a domicilio: