Coabser: una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti

Anche in tempo di pandemia, l’attenzione verso l’ambiente e il territorio non deve venire meno. Per questo motivo il Consorzio rifiuti CoABSeR, insieme alla Società partecipata STR, ha deciso di lanciare, per tutto il mese di aprile, un’importante campagna di comunicazione contro gli abbandoni di rifiuti e di sensibilizzazione sul littering.

Al centro, un messaggio di forte impatto, rivolto a tutti. Lo slogan “Non completarlo” è infatti accompagnato dall’immagine di un puzzle, ancora da terminare, i cui tasselli vanno a comporre due fotografie, entrambe rappresentative di situazioni negative attinenti al tema della campagna.

Nella prima -che mira in generale ad attirare l’attenzione sul fenomeno del littering (l’abbandono di piccoli e piccolissimi rifiuti)- si vede una mascherina chirurgica che è stata gettata a terra su una strada asfaltata. Il riferimento è a una pratica che si sta purtroppo registrando con frequenza nel corso dell’ultimo anno: l’inquinamento delle aree, urbane e non, con dispositivi di protezione individuale usati.

L’esempio scelto, di stringente attualità, vuole essere comunque rappresentativo di un’ampia gamma di oggetti che, quotidianamente, vanno a sporcare paesi e città: mozziconi di sigarette, scontrini, chewing gum, fazzoletti di carta usa-e-getta ma anche rifiuti di dimensioni maggiori, come bottiglie, lattine o involucri di alimenti.

Anche la seconda fotografia punta a mettere in luce un altro aspetto legato alla tutela del territorio: la prevenzione del fenomeno delle discariche abusive, che spesso si vengono a creare in seguito all’abbandono di quantità anche piccole di rifiuti (qualche sacchetto) ma che contribuiscono in modo drammatico al degrado dell’ambiente e del paesaggio.

Slogan e immagini sono accompagnate da un pay off, uguale per entrambi i visual, che va a rafforzare il messaggio visivo, rendendolo esplicito a tutti: “Il territorio è prezioso. Non abbandonare i rifiuti”.

“Abbiamo investito in questa azione di sensibilizzazione perché siamo convinti che la battaglia contro il littering e gli abbandoni di rifiuti si vinca innanzitutto a livello culturale -spiega Giuseppe Dacomo, presidente del Co.A.B.Se.R.- È importante che ciascuno sia consapevole del fatto che ogni piccolo gesto va a contribuire a un problema più grande, le cui ripercussioni sono dirette sulla vita di tutti noi, danneggiando i luoghi in cui viviamo e abbassando la qualità della vita”.

La campagna di comunicazione e sensibilizzazione, curata dall’Associazione culturale Ambiente in Circolo, viene declinata su diversi mezzi: manifesti 6×3 metri e affissioni dinamiche nelle città di Alba e Bra; totem roll up presso gli eco-sportelli gestiti da STR; manifesti 70×100 cm in tutti i Comuni del Consorzio e materiali digitali, dedicati innanzitutto alla pubblicazione sui siti web istituzionali e sui profili social delle Istituzioni territoriali.