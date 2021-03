CNA, mercoledì in videoconferenza l’indagine su artigiani e micro-piccole imprese astigiane

La ricerca Monitor MPI 2020 – giunta alla sua terza edizione – è promossa su base regionale dall’Osservatorio MPI della CNA Piemonte in collaborazione con le CNA territoriali ed in partnership con UniCredit spa.

L’edizione 2020 ha coinvolto a livello regionale 1377 fra artigiani e micro-piccole imprese, di cui 84 basate in provincia di Asti.

Come per le precedenti edizioni, la rilevazione si compone di due sezioni:

1. la prima – dedicata alla congiuntura economica – rileva le opinioni delle imprese circa l’andamento delle aziende (fatturato, ordini, investimento) in forma sia di consuntivo primo semestre (la rilevazione è stata condotta a settembre 2020) che di previsione per la chiusura dell’anno.

2. la seconda – solitamente dedicata ad un Focus tematico –quest’anno si è concentrata sulla relazione fra le imprese come chiave di volta per fronteggiare la crisi in atto.

Lo spaccato che ne deriva – con particolare riferimento alla provincia di ASTI – verrà presentato mercoledì 3 marzo dalle ore 11.00 alle ore 13.00 in video conferenza con titolo “La strategia delle 3R: relazioni, reti, resilienza – focus Provincia di Asti”.

L’illustrazione dei risultati sarà affidata al prof. Daniele Marini, docente di sociologia presso l’Università di Padova e Direttore Scientifico della divisione Research & Analysis di Community Group, c/he ha curato la supervisione scientifica dell’indagine.

Commenteranno i dati: Fabrizio Actis, presidente di CNA Piemonte, Ermanno Laner, Presidente CNA Asti, Piemonte, Andrea Villata, Area Manager Piemonte Sud Est di Unicredit.

Alla presentazione interverranno istituzioni ed enti del tessuto sociale ed economico del territorio. L’evento sarà trasmesso in diretta sul sito della CNA di Asti – www.at.cna.it.