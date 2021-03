Chiara Buratti ritorna con il suo Alfabeto della Bellezza sulle pagine della Biblioteca Astense

Sabato 27 marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Teatro, alle 17 in diretta sulle pagine Facebook della Biblioteca Astense e di Passepartout (www.facebook.com/BibliotecaAstense – www.facebook.com/PassepartoutFestival ) Chiara Buratti presenta una puntata speciale di “È arrivata la fine del mondo e non ho niente da mettermi”, il ciclo di letture sull’Alfabeto della Bellezza da lei curate che tanto successo hanno riscosso lo scorso anno.

“Io sono pronta a ripartire – spiega l’attrice – esattamente come il teatro. Questa chiusura ci ha fatto capire quanto questo luogo sia importante per tutti noi, sotto ogni aspetto. Abbiamo sempre detto che il teatro prende vita da un palco, adesso sappiamo che il teatro è vita di per sé, da proteggere e preservare, oggi più che mai”.

Già fissato per sabato 10 aprile, sempre alle 17, un secondo appuntamento con tema in via di definizione. Per aggiornamenti www.passepartoutfestival.it