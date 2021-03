CGIL ASTI, riaprono gli uffici al piano terra della sede di piazza Marconi

Sono terminati i lavori di ristrutturazione, iniziati nel mese di novembre, dei locali che si trovano al piano terreno della sede astigiana della Camera del Lavoro di Asti, in piazza Marconi.

I rinnovati locali siti ospiteranno l’accoglienza, gli uffici del patronato INCA e quelli dei servizi fiscali del CAAF CGIL.

A partire da lunedì 8 marzo, dunque, l’ingresso di tutta la Cgil di Asti sarà al piano terra, sotto i portici di Piazza Marconi, con apertura dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 (dal lunedì al venerdì) e gestione informatizzata delle sale di attesa.

Gli accessi saranno prevalentemente su appuntamento, a garanzia della salute degli operatori e delle persone.

I locali sono dotati di ricircolo dell’aria ed attrezzature per la sanificazione e l’abbattimento di germi e batteri con raggi UV non nocivi per l’uomo.

La ristrutturazione dei locali è stata uno sforzo enorme per la Camera del Lavoro di Asti e per le categorie ed è stata possibile anche grazie al contributo dell’INCA Nazionale e della CGIL Piemonte. Il resto delle risorse è stato finanziato con un mutuo ventennale con la Cassa di Risparmio di Asti.

«Ci preme ricordare – sottolinea il Segretario Generale della Camera del Lavoro di Asti, Luca Quagliotti – che la CGIL, come le altre Organizzazioni Sindacali, non ha contributi statali per la gestione ordinaria delle proprie attività e vive grazie al contributo delle proprie iscritte e dei propri iscritti che mensilmente, con la loro iscrizione, contribuiscono alle entrate necessarie a garantire le attività di servizio e di tutela. Purtroppo – conclude Quagliotti – non potremo inaugurare i nuovi uffici per le limitazioni imposte dai decreti COVID; speriamo, però, di poter organizzare un momento di festa quanto questo triste e complicato periodo sarà finito».