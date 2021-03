Cerco un uovo amico: la Questura di Asti aderisce all’iniziativa dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma

La Questura di Asti aderisce all’iniziativa dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, che promuove una raccolta fondi da destinare alla ricerca scientifica contro il neuroblastoma, un tumore altamente maligno che colpisce i bambini (è la prima causa di morte per malattia in età prescolare) e che ha bassissime percentuali di sopravvivenza nelle sue forme più aggressive.

Nello specifico, in occasione dell’approssimarsi delle festività pasquali, l’associazione, offre al pubblico uova pasquali da 300 gr. prodotte con cioccolato belga di qualità superiore e, nel caso delle nocciolate, con il 100% di nocciole italiane: per ciascuna di esse, fornita con sacchetto di carta certificata FSC e riduzione della plastica della confezione di quasi il 30%.

Le uova potranno essere prenotate direttamente dal sito https://neuroblastoma.org/ANB-store/cerco-un-uovo-amico entro e non oltre martedì 23 marzo 2021, versando una quota ad offerta, a partire da 12 euro per l’uovo di cioccolato al latte o fondente e 15 euro per quello nocciolato al latte.

Di seguito il —>modulo di prenotazione Cerco un Uovo Amico