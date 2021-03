Castelnuovo Belbo, come presentare le domande per l’indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno

Il Sindaco di Castelnuovo Belbo, Aldo Allineri, informa che, in adempimento alla legge regionale n. 16/2008 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) si possono presentare le domande per l’indennità ai proprietari o possessori di terreni per la conservazione di ciascun soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena secondo uno specifico piano di coltura e conservazione, permettendo nel contempo la libera raccolta dei tartufi su detti terreni.

“Facendo seguito alla D.D. n. 714 del 10.12.2020 della Regione Piemonte si avvisa che il termine per la presentazione delle domande di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale è fissato al 14/04/2021 – spiega il primo cittadino – Il modulo della domanda è disponibile sul sito del comune o presso l’ufficio anagrafe e va consegnato entro il 29 marzo 2021 a mano o inviato via pec castelnuovobelbo@professionalpec.it .”